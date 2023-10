Muoviti Muoviti: sabato 7 ottobre a Carpi la Festa del progetto che coinvolge migliaia di bambini

Si svolgerà sabato 7 ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.00 presso l’Impianto di Atletica leggera e Rugby di Carpi, in via Nuova Ponente n°30, la Festa del Progetto Muoviti Muoviti, l’iniziativa che lo scorso anno scolastico ha coinvolto 15 scuole primarie, insieme a 23 Scuole d’Infanzia tra Carpi, Novi di Modena e Soliera, per un totale di 3.200 bambini interessati.

Dopo che la Festa finale di giugno era stata annullata a causa del maltempo, questa volta tutte le scuole partecipanti si potranno ritrovare per dare idealmente avvio al nuovo anno di questo importantissimo progetto, che dalla sua nascita, nel 2007, ha coinvolto oltre 43.000 giovani, permettendo loro di svolgere attività ludico-motoria in ambito scolastico.

Oltre a centinaia di giovani partecipanti, alla Festa saranno presenti gli organizzatori, CSI (Centro Sportivo Italiano) e UISP e Consulta ‘Sport’ del Comune di Carpi, e i promotori, i Comuni di Carpi, Soliera e Novi di Modena, con il sostegno della Fondazione CR Carpi e il contributo del Centro Commerciale il Borgogioioso.

Durante la manifestazione i partecipanti potranno cimentarsi nelle varie discipline delle società carpigiane che hanno accettato di partecipare, quali pallamano, basket, rugby, ciclismo, pallavolo, judo, karate, danze: un modo ulteriore per incentivare la pratica sportiva a inizio anno scolastico e incentivare le iscrizioni alle società sportive che li propongono.