Minorenne disabile utilizza i peluche per comunicare gli abusi sessuale subiti in casa

I Carabinieri della Stazione di Molinella hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di una 62enne albanese, indagato per violenza sessuale aggravata continuata. E’ successo sabato scorso 30 settembre, quando il 62enne è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento firmato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna che ha emesso l’ordinanza richiesta dalla Procura della Repubblica di Bologna.

Le indagini dei Carabinieri sono state avviate da una segnalazione dei Servizi Sociali che stavano seguendo una minorenne disabile che vive da sola col padre, poiché la madre è deceduta. Gli assistenti si sono preoccupati e hanno informato i Carabinieri, quando si sono accorti che la ragazza gli stava comunicando un disagio, esprimendo a suo modo quello che gli stava capitando tra le mura domestiche, mimando l’atto sessuale con dei peluche che aveva in camera e facendo intendere che uno dei due peluche era proprio il padre.

Una situazione credibile, perché la ragazza, come riportato sull’ordinanza di custodia cautelare “….utilizza un linguaggio semplice ma chiaro tanto da poter escludere fraintendimenti interpretativi dei gesti posti in essere dal padre nei suoi confronti”.

Il 25 settembre, come disposto dai Servizi Sociali competenti, la ragazza è stata allontanata dal padre e collocata d’urgenza in una struttura protetta. Il 62enne, invece, è stato arrestato dai Carabinieri e tradotto in carcere.