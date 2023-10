Lavori di riasfaltatura in strada Barchetta e in via Muratori

Da mercoledì 4 ottobre per alcuni giorni strada Barchetta, nel tratto tra la rotatoria con strada Tre Olmi e l’incrocio con strada Nuova di Freto, sarà interessata da lavori di riasfaltatura nell’ambito degli interventi di manutenzione stradale straordinaria messi in atto dal Comune di Modena.

Per consentire lo svolgimento delle attività di rinnovo del manto stradale la circolazione sarà regolata a senso unico alternato gestito da movieri o impianto semaforico e sarà vietata la sosta, con rimozione.

A seguire, la prossima settimana, i lavori si sposteranno in via Orazio e in via Emilia ovest nella zona del centro commerciale Grandemilia.

Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, invece, sarà viale Muratori ad essere interessato da lavori di riasfaltatura, nel tratto da piazzale Risorgimento a via Cavedoni.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento con cantiere mobile, dalle 8.30 alle 17.30, sarà operato un restringimento di carreggiata con riduzione da due a una corsia con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e sarà inoltre vietata la sosta. Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà e attività laterali.