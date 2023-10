La via Romea Imperiale: da Colombaro a Castelnuovo Rangone alla scoperta di due antiche pievi

Dopo la presentazione del tratto formiginese della via Romea Germanica Imperiale, nello scorso mese di giugno, si terrà domenica 8 ottobre a partire dalle 9 una camminata che prevede un percorso ad anello di 8 km circa che dalla Pieve di Colombaro arriverà alla Chiesa di Santa Maria del Tiepido a Castelnuovo per poi ritornare a piedi verso la frazione formiginese. I due luoghi saranno raccontati da Marco Gibellini e Francesco Gherardi, rispettivamente esperti di storia locale di Castelnuovo Rangone e di Formigine. L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna regionale “Monasteri aperti”, all’interno dei “Cammini dell’Emilia-Romagna”.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 5 ottobre all’indirizzo mail imperialevrg@gmail.com. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Associazione MèS – Movimento è Salute, Corpo Comunale dei Volontari della Sicurezza di Formigine e Associazione di Storia locale E. Zanni.

La via Romea Germanica Imperiale è uno dei principali cammini di pellegrinaggio in Europa. Nel suo tratto italiano, da Trento ad Arezzo, si snoda su quasi 600 km attraversando 4 Regioni e 65 Comuni in un percorso all’insegna della storia e della bellezza dei territori.

Come ricorda l’Assessore al turismo Corrado Bizzini: “Anche con questo percorso la nostra città di prepara ad ospitare i pellegrini che vorranno passare da qui per raggiungere Roma in occasione del Giubileo 2025”.