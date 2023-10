Il primo soccorso può salvare una persona

“Abbiamo un sogno, avere sempre più persone al nostro fianco”: così gli operatori della Croce verde presentano il corso di primo soccorso, che avrà inizio lunedì sera 9 ottobre nella sede del sodalizio, in piazza del Volontariato.

“L’iniziativa, che è giunta alla sua cinquantanovesima edizione – spiegano in pubblica assistenza – è aperta a tutti gli interessati, a partire dai quattordici anni d’età, e ai nuovi aspiranti volontari della nostra onlus. E’ inoltre rivolta a coloro che, per ragioni professionali, debbono acquisire un’idonea certificazione nel rispetto delle norme di tutela della salute sui luoghi di lavoro, come i dipendenti di aziende, gli artigiani e i commercianti”.

L’attività formativa si articolerà in quattro serate, il lunedì e il giovedì, fino al 19 ottobre. La partecipazione “permetterà comunque – si prosegue in Croce verde – al di là della scelta di effettuare o meno attività di volontariato, di conoscere come comportarsi con chi accusa un malore, oppure è stato vittima di un infortunio o di un incidente. A volte la loro vita può dipendere dai primi interventi di chi arriva in suo aiuto, che non si deve mai sostituire al personale medico ma che deve però essere a conoscenza di come comportarsi al meglio nell’emergenza”. Verranno inoltre fornite informazioni sulla strutturazione e sui servizi offerti dall’organizzazione villaminozzese.

Concludono i volontari e i dipendenti della Croce verde: “Invitiamo tutti a partecipare perché crediamo che questo tipo di formazione debba essere universale. Ciascuno può imparare il primo soccorso e tutti dovrebbero essere in grado di effettuarlo. Chiunque può infatti ritrovarsi in circostanze che richiedano conoscenze in merito, anche in aiuto a persone con cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, familiari, amici e colleghi di lavoro”.