Dal 16 ottobre le prime modifiche alla sosta in Centro storico a Carpi

La Giunta ha approvato il primo stralcio delle “Modifiche alla viabilità e alla sosta in Centro Storico”, che entreranno in vigore da lunedì 16 ottobre.

Rispetto al Piano generale deliberato in febbraio, l’Amministrazione ha «ritenuto opportuno attivare le modifiche per stralci per la presenza di numerosi cantieri ormai in fase di completamento, tra cui i lavori di pedonalizzazione di corso Roma e valutate le esigenze dei vari utenti che fruiscono del Centro Storico (residenti, commercianti, utenti occasionali e turisti, fornitori, lavoratori, ecc.)»; inoltre anche «al fine di garantire un adeguamento progressivo degli utenti alla nuova configurazione».

I posti ora regolamentati, fra disco orario (stalli con “strisce bianche”) e a pagamento (“strisce blu”), sono nel complesso 585, che considerata una normale rotazione nell’arco delle ore di validità possono soddisfare ogni giorno diverse migliaia di potenziali auto.

Ecco nel dettaglio i provvedimenti, che riguardano per questo primo stralcio solo la sosta:

MODIFICHE ALLA SOSTA A PAGAMENTO

1. Modifica della tariffa oraria di sosta: su tutte le strade del centro storico, con sosta già regolamentata a pagamento, la tariffa oraria passa da 0,80 a 1,00 euro. Nello specifico:

Via San Francesco (41 posti) da Via Catellani e Corso Roma

Via Trento Trieste (49 posti) da Via San Francesco a Via Berengario

Via Aldrovandi (9 posti) nel tratto compreso tra Viale Carducci e Via Matteotti

Via Matteotti Sud (22 posti) nel tratto compreso tra Via Gobetti e Via Aldrovandi

Via Gobetti (8 posti) nel tratto compreso tra Viale Carducci e Via Matteotti

Via Berengario (26 posti) nel tratto compreso tra Via Trento Trieste e Via Fassi

Corso Cabassi (35 posti) da Via Carducci a Piazza Martiri

Via Menotti (19 posti) da Corso Fanti a Via Berengario

Corso Fanti (26 posti) nel tratto compreso tra Via Fassi e Via Menotti

2. Via Matteotti Nord (30 posti) nel tratto compreso tra Piazzale Re Astolfo e Via Gobetti e in via Mazzini (5 posti) che da 0,80/h passa a 1,20 euro/h.

3. Nuove strade con sosta a pagamento. Viene riconvertita l’attuale sosta a disco orario in nuova sosta a pagamento alla tariffa di 1,00 euro/h, nelle seguenti strade:

Via Santa Chiara (27 posti) da Corso Fanti a Viale De Amicis

Via Cesare Battisti (7 posti) nel tratto compreso tra Via Santa Chiara a Piazzale Bertesi

Piazzale Bertesi/Va Fontana (15 posti) da Via Brennero a Via Battisti.

4. Nuova sosta a pagamento nei parcheggi esterni limitrofi al Centro storico

Piazzale Ramazzini (lato est e lato ovest) in corrispondenza dell’uscita di Corso Roma: 39 posti che da “disco” passano a pagamento, con tariffa pari a 1,00 euro/h,

Area ex Mercato:10 posti che diventano a pagamento con tariffa pari 0,80 euro/h,

Viale Catellani (Tenente Marchi): 25 posti che da disco orario passano a pagamento con tariffa pari a 0,80 euro/h,

Piazzale Maestri del Lavoro (Meccano): Piano Terra (98 posti) da gratuiti passano a pagamento a 0,80 euro/h, Piano primo ( 99 posti) rimangono gratuiti.

Il pagamento della sosta resta limitato alle fasce orarie 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:30 dei feriali, venendo confermata anche la sosta breve di 15 minuti gratuiti.