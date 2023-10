Castelvetro: cade dalla bici, ferito gravemente un ciclista 64enne

Un ciclista modenese di 64 anni, è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio a Castelvetro, a seguito della caduta dalla propria bicicletta. E’ successo intorno alle 14:00 in via Ossi, all’intersezione semaforizzata con via Collecchio. Per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, l’uomo ha perso il controllo del velocipede rovinando a terra. Soccorso dai sanitari del 118, sul posto con automedica ed ambulanza, è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.