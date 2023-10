Al via la terza edizione dell’Equality Week di Unimore, con tanti eventi per valorizzare le diversità

Sta per prendere il via la terza edizione dell’Equality Week di Unimore, dal 5 al 12 ottobre, una settimana dedicata alla promozione delle diversità – disabilità, etnia, orientamento sessuale e genere – con studenti, studentesse e docenti uniti nel sostenere l’uguaglianza.

Diversi gli eventi organizzati dai referenti dell’iniziativa – Prof.ssa Elisabetta Genovese, Prof.ssa Tindara Addabbo, Prof. Loris Vezzali e Dott. Giacomo Guaraldi -, a partire dal Cineforum sulla cultura della disabilità che si terrà al Teatro La Tenda di Modena (Viale Molza angolo Viale Monte Kosica), giovedì 5 ottobre alle ore 20.30. Nel corso della serata, a ingresso libero, verrà proiettato il film “The Elephant Man”.

Tra gli altri appuntamenti si segnalano una partita di basket in carrozzina, martedì 10 ottobre alle ore 20.00 presso la palestra del CUS More e l’ “International Coming Out Day” dell’11 ottobre, dalle 17.15 alle 19.15, al Dipartimento degli Studi Linguistici e Culturali (Via Sant’Eufemia 19, Modena), a cura del Tavolo LGBTQI+ Unimore.

La giornata conclusiva, con la restituzione dei lavori di tutti i gruppi Equality Week, si terrà giovedì 12 ottobre presso il Teatro la Tenda, dalle ore 17.30. Gli studenti e le studentesse coinvolti presenteranno i propri progetti di inclusione sociale in merito ai temi dell’etnia, disabilità, orientamento sessuale e genere e forniranno alcuni suggerimenti su come rendere l’Ateneo un ambiente sempre più inclusivo ed accogliente.

“Una settimana speciale e ricca di iniziative che raccoglie un sempre maggiore interesse, con molti studenti e studentesse impegnati a riscoprire nella diversità una grande ricchezza. Tutti gli eventi che abbiamo messo in calendario sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.” – commenta il Dott. Giacomo Guaraldi.