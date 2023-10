Al via AmbientAzioni, bando del Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia per sviluppare nuovi progetti di sostenibilità

È online da oggi sul sito www.irencollabora.it il nuovo bando AmbientAzioni, promosso dal Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia.

Il bando, che rientra nelle finalità del Comitato di realizzare iniziative concrete per la sostenibilità del territorio, è finalizzato a selezionare e a realizzare fino ad un massimo di tre progetti inerenti a: la sensibilizzazione ed educazione al risparmio di risorse energetiche, idriche e alla riduzione della produzione di rifiuti; il monitoraggio e valutazione dei consumi energetici, idrici e della produzione di rifiuti solidi urbani e consigli per una loro ottimizzazione; il miglioramento di performance idriche, ambientali ed energetiche all’interno di piccole comunità̀, come scuole e associazioni; la riduzione del consumo di risorse energetiche e della produzione di CO 2 , anche attraverso progetti innovativi di mobilità; le proposte di miglioramento in termini di mitigazione ed adattamento dei cambiamenti climatici a cui è esposto il territorio; la valorizzazione ambientale del territorio della provincia di Reggio Emilia per la conservazione della biodiversità̀ e lo sviluppo del patrimonio naturale.

La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini maggiorenni, Istituti Scolastici e Universitari, Enti e Associazioni di persone o di imprese che alla data di pubblicazione del bando, abbiano sede o residenza o siano studenti (anche non residenti) nella Provincia di Reggio Emilia. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati può̀ avvenire come singoli o come gruppi.

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, compilando in tutte le sue parti il form online sulla piattaforma dei Comitati Territoriali Iren www.irencollabora.it, previo caricamento di tutto il materiale richiesto, seguendo le istruzioni indicate.

Il bando mette a disposizione complessivamente 24.000 euro che possono essere destinati alla realizzazione di un massimo di tre progetti, ciascuno di valore compreso tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 24.000 euro. Ai partecipanti viene richiesto di proporre elaborati innovativi, replicabili in altri contesti, con un budget non superiore ai 24.000 euro e con benefici economici e sociali per la collettività con ricaduta sul territorio della provincia di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati progettuali pervenuti nei termini previsti e in regola con le disposizioni del bando verranno esaminati da apposita giuria che selezionerà un massimo di tre progetti da realizzare sulla base di criteri legati alla coerenza al bando, alla originalità e innovatività̀ del progetto e alla fattibilità tecnico-economica.

Il Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento al seguente recapito: comitatiterritoriali.re@gruppoiren.it.