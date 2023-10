Vignola: uccide madre e fratello poi tenta di togliersi la vita

Duplice omicidio a Vignola, dove durante una violenta lite un uomo ha ucciso a coltellate la madre di 88 anni, e il fratello di 66. L’uomo avrebbe poi tentato di suicidarsi. A scoprire i due cadaveri all’interno di un’abitazione in via Torino, sono stati i carabinieri arrivati sul posto dopo che ieri sera i vicini di casa, sentendo delle urla, avevano dato l’allarme. Le vittime sono Anna Malmusi e il figlio Emore Capucci. Il presunto autore del delitto, U.C., 67 anni, è piantonato all’ospedale di Baggiovara: non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno cercando di ricostruzione la dinamica dei fatti. Secondo le testimonianze dei vicini di casa, ieri intorno alle 21.30, nell’abitazione si sarebbe consumata una violenta lite.