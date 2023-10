Un arresto per spaccio in via Fabriani a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 41 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle ore 11.00 di sabato 30 settembre scorso, una pattuglia della Squadra Volante, nel transitare in via Fabriani, nei pressi della Stazione delle Autocorriere, ha notato un uomo in sella ad una bicicletta che alla vista della Polizia ha tentato di allontanarsi repentinamente come per eludere un possibile controllo. Nel contempo, l’uomo ha lanciato a terra un involucro in cellophane, che gli agenti hanno prontamente recuperato, prima di bloccarlo. All’interno vi era della polvere bianca risultata essere da successiva prova narcotest sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 11,15 grammi.

Altro stupefacente è stato rinvenuto nelle tasche della giacca, per complessivi 79,7 grammi di hashish suddividi in due panetti e 2 grammi di cocaina, oltre alla somma in contanti di 390 euro in banconote di vario taglio. Le Volanti accompagnavano l’uomo presso gli Uffici della Questura ove veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, all’esito dei quali risultava già noto a questi Uffici e inoltre irregolare sul territorio nazionale.

Veniva quindi tratto in arresto in flagranza per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti – convalidato nella tarda mattinata in sede di direttissima – e denunciato per reati in materia di immigrazione.