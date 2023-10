Tractor pulling: per la terza volta consecutiva “Stars & Stripes” è Campione d’Italia

Per la terza volta consecutiva la Scuderia Piede Pesante è Campione d’Italia. Il team sassolese ha raggiunto questo record grazie al primo posto conquistato nell’ultima gara svoltasi, ieri, a Villanova Solaro (CN), davanti a White Angel e al team Milanesio che contendeva la vittoria del tricolore ai sassolesi.

Grazie ad una gara magistrale del Pilota Mauro Pellegrino su Stars e Stripes che ha realizzato mt 95 in finale aggiudicandosi il primo posto dopo una qualifica che ha registrato il record di mt 130!!

Il tris Italiano è arrivato dopo un campionato dominato dalla prima all’ultima gara anche se, qualche settimana fa, tutto sembrava perduto dopo una rottura che avrebbe messo al tappeto molti team ma la Scuderia Piede Pesante è riuscita a realizzare un’impresa sportiva realizzando in pochi giorni un motore in grado di concludere in modo trionfale il campionato.

“Risultati di questo tipo – ha commentato la vice presidente Marianna Berselli – si raggiungono grazie al duro lavoro di un team che crede nel proprie idee e nella possibilità di raggiungere sempre nuovi traguardi e grazie a sponsor locali che credono in un progetto a dir poco vincente. Un progetto nato diversi anni fa con l’obiettivo di stupire con risultati importanti che negli ultimi anni si sono concretizzati portando la Scuderia Sassolese a raggiungere il top in Italia e in Europa”.