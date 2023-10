Summer camp 2023 al via al “Polo culturale” di Mirandola

Quaranta studenti e studentesse del corso di Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona, tre giorni di formazione volti ad apprendere teorie, metodi e strumenti chiave alla base della produzione di dispositivi medici e visite mirate alle aziende del distretto biomedicale con tappa finale al BT Expo-Showmed in corso a Modena. Il tutto con l’obiettivo di accelerare l’avvicinamenti ai dispositivi medici dei futuri laureati.

Ha preso il via questa mattina – presso il “Polo culturale Il Pico”, location idonea e appositamente predisposta – la seconda edizione di Mirandola Summer Camp (MSC) che proseguirà sino al prossimo Mercoledì 4 Ottobre. Una tre giorni immersiva che si svolgerà nel distretto mirandolese, eccellenza a livello internazionale nel campo del biomedicale. Si tratta di un’iniziativa formativa interateneo promossa da Unimore, UniTrento e UniVerona, col contributo organizzativo del Comune di Mirandola (che lo ha fortemente promosso). Che annovera pure il supporto anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola; del Tecnopolo “Mario Veronesi” e da quest’anno dell’Associazione di aziende WeCare. Una seconda edizione che raccoglie la piena soddisfazione dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Mirandola Marina Marchi che questa mattina – Lunedì 2 Ottobre – ha voluto accogliere personalmente i partecipanti, portando il saluto dell’Amministrazione comunale.

“Per il Comune – commenta l’Assessore Marchi – si tratta di una grande occasione per fare conoscere Mirandola al di fuori della nostra area.

Si tratta infatti di un corso interateneo (coinvolte UniMoRE, UniVerona e UniTrento) con ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia alla scoperta del nostro territorio: sia dal punto di vista aziendale che da quello storico-culturale. Una scommessa ardita, per Mirandola e per l’Amministrazione, che riteniamo vinta su tutta la linea.”

Di rilievo anche l’intervento di WeCare, rappresentata da Valentina Bianchini di Encaplast, Daniele Galavotti di Spectrum Medical, Mario Calzolari per Eurosets e Luca Spinardi per Medtronic. “E’ importante per noi essere presenti, poichè significa progettare il futuro delle nostre aziende con la possibilità di ospitare tre università in un percorso importante. Una possibilità per mostrare le potenzialità del nostro distretto a questi ragazzi, nel pieno del loro ciclo di studi. È importante per le imprese essere coinvolte in questo tipo di progetti, poichè crediamo fortemente nella connessione tra scuole e aziende, con l’importante supporto delle istituzioni. Un punto di partenza vincente per organizzare il futuro del nostro distretto”.