Monografie 2023: Italo Calvino

La rassegna Monografie 2023 celebra al BLA il centenario della nascita di uno degli scrittori più amati di sempre: Italo Calvino. Un modo per scoprire e riscoprire l’autore nelle sue tante sfaccettature, attraverso un programma proposto dal Comune fioranese e dalla sua biblioteca insieme all’associazione Lumen. Due incontri a ingresso libero e uno spettacolo per bambini.

Si inizia giovedì 5 ottobre alle 21.00 con un appuntamento a cura di Carlo Varotti dell’Università di Parma, per raccontare Italo Calvino a tutto tondo. Figura culturalmente centrale, non solo per la sua opera narrativa, sempre segnata da percorsi variegati: dalla personale interpretazione neorealista con il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno all’apologo paradossale de I nostri antenati. Un Calvino ‘combinatorio’ e metaletterario in Se una notte d’inverno un viaggiatore, intellettuale attento alla scienza ne Le cosmicomiche e in Palomar. Calvino fu anche un eccezionale critico, redattore, consulente e direttore di riviste, figura centrale nel panorama editoriale italiano.

Sabato 7 ottobre alle 17.00 sempre al BLA lo spettacolo per bambini dai 5 anni a cura del TeatrO dell’Orsa. “C’era una volta racconta, le fiabe sono vere” è un viaggio tra le fiabe popolari dalla raccolta dello scrittore. Ironia, incanto e divertimento inseguendo il catalogo dei nostri destini con le voci narranti Lucia Donadio e Chiara Ticin. Gradita la prenotazione: tel. 0536/833403 o mail biblioteca@fiorano.it.

Presso il Bla anche un incontro di “Lezioni Emiliane – Lezioni americane di Italo Calvino 35 anni dopo”, rassegna del sistema bibliotecario di Sassuolo sulle cinque lezioni che lo scrittore ligure avrebbe dovuto tenere a Harvard. E così venerdì 17 novembre alle 21.00 Vanessi Roghi, storica e autrice di programmi culturali, dedica il suo incontro alla Visibilità, pilastro letterario fondamentale secondo Calvino. Le altre lezioni si tengono saranno a Sassuolo, Formigine e Maranello: calendario dal 14 ottobre al 29 novembre.