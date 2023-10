La Giornata dei risvegli per la ricerca sul coma celebra 25 anni

Torna il 7 ottobre con un ricco programma la “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma – vale la pena” che celebra la 25^ edizione nazionale anche 9^ “Giornata europea dei risvegli”.

La “Giornata dei risvegli” promossa dall’organismo di volontariato “Gli amici di Luca” si realizzerà sempre in collaborazione con Enti ed Istituzioni, assieme al Comune di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, all’Università degli Studi di Bologna, all’Azienda USL di Bologna e in sinergia con la coop. perLuca, con la finalità di sensibilizzazione ed impegno nei confronti delle persone in stato di post-coma. L’iniziativa si lega alla “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” il centro pubblico di riabilitazione e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna, riconosciuto come buona pratica dal Consiglio d’Europa e da diffondere negli stati membri. Per i suoi 25 anni la manifestazione quest’anno ha avuto LA TARGA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, un’importante onorificenza conferita dal Sergio Mattarella come suo prestigioso premio di rappresentanza.

«È stato un onore poter ricevere questo importante riconoscimento dal Capo dello Stato – commenta Fulvio De Nigris direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca – un segno di grande attenzione dopo la medaglia dello scorso anno che ci da un ulteriore stimolo per impegnarci nello svolgimento della attività programmate a sostegno delle persone con esiti di coma e GCA. Il 7 ottobre 1997è il giorno in cui Luca, figlio mio e di Maria Vaccari presidente de Gli amici di Luca, si svegliò, dopo otto lunghi mesi di coma e stato vegetativo, in Austria dove era ricoverato in un centro di eccellenza grazie ad una gara di solidarietà. Quel giorno è diventato un simbolo che attraverso la sua storia interpreta il bisogno di migliaia di familiari che vivono situazioni simili e chiedono anche adeguamenti a una realtà che cambia e che vede l’invecchiamento dei caregivers per i quali è urgente l’approvazione di una legge che dia loro un giusto riconoscimento e una tutela giuridica”.

La prossima “Giornata dei risvegli” del 7 ottobre avrà un importante momento nella presentazione del documento conclusivo del progetto “Bologna è cura – Manifesto partecipativo per la giornata dei risvegli” : dai servizi, ai diritti, all’educazione/informazione, alla comunicazione (Cappella Farnese dalle 14.30) . Un progetto realizzato con il Comune di Bologna, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e seguito direttamente assieme alla consigliera comunale Cristina Ceretti con delega al welfare, alla disabilità e alla sussidiarietà circolare, che ha l’obiettivo di promuovere l’idea di cura intesa come consapevolezza, responsabilità e attenzione collettiva.

Alessandro Bergonzoni testimonial da 25 anni della “Giornata dei risvegli” anche quest’anno promuove una nuova campagna sociale (nelle reti televisive nazionali e locali) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle persone in coma e sulla necessità di sostenere le loro famiglie. Inaugurerà il 3 ottobre ore 11.00 la mostra sui “25 anni di campagne sociali” nella sede espositiva dell’Assemblea Legislativa. Sabato 7 ottobre dalle ore 9.30 il tradizionale Open day sempre alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris con CSI e Avis, in collegamento con i paesi europei, protagonisti della 9 Giornata europea dei risvegli. La sera alle 21.00 il Teatro Dehon ospiterà lo spettacolo de Gli amici di Luca “Coma reading” . Inoltre Bergonzoni il 19 ottobre sarà al Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles con lo spettacolo “Coma reading” assieme alle persone che frequentano i laboratori teatrali della Casa dei Risvegli Luca De Nigris e i loro coordinatori artistici e educativi. Una vera tournée che vedrà momenti di approfondimento e un incontro al Parlamento europeo.

Domenica 8 ottobre in Piazza Maggiore la città è invitata a partecipare alle attività sportive, di teatro, flash mob e alla quarta “Camminata dei risvegli” che quest’anno affronterà anche i temi della prevenzione e sicurezza stradale in collaborazione con l’Osservatorio nazionale della sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna, il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna, il CSI Centro Sportivo Italiano, il CIP Comitato Italiano Paralimpico la Croce Rossa Italiana, l’Avis Provinciale di Bologna, la Curia di Bologna, l’associazione Burattini a Bologna e tanti altri sostenitori.

Dal 30 settembre al 14 ottobre lo Spazio Conad- Centro Vialarga darà vita ad una iniziativa di solidarietà per la Giornata dei risvegli. Acquistando alcuni prodotti, 1 euro verrà devoluto a Gli amici di Luca.