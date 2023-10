Il Morejobs Career Day, alla sua ottava edizione, torna in presenza a ModenaFiere, giovedì 5 ottobre

Unimore, che anno dopo anno si conferma ai vertici di tutte le classifiche nazionali delle università statali per l’occupazione dei propri laureati e laureate, dopo due edizioni a distanza, torna in presenza con il Morejobs Career Day. L’iniziativa, alla sua ottava edizione, offre a studenti e studentesse, laureati e laureate dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia la possibilità di presentarsi alle numerose aziende partecipanti; si terrà il prossimo 5 ottobre, dalle 9.30 alle 17.00 a ModenaFiere.

Le 118 imprese presenti a MoreJobs 2023 incontreranno per tutta la giornata studenti/esse e laureati/e, in corner appositamente allestiti, per offrire loro opportunità di tirocinio e di inserimento nel mondo del lavoro. I giovani avranno l’opportunità di consegnare i loro curriculum vitae direttamente ai referenti aziendali e di svolgere brevi colloqui per valorizzare le loro motivazioni, aspettative e capacità di relazione.

Tra le aziende partecipanti spiccano colossi del calibro di Barilla, Bper Banca, Generali, Champion, Coop Alleanza 3.0, Florim, Colorobbia, Italgraniti, Lidl, Marazzi, Gruppo Cremonini e Verisure.

Sarà inoltre possibile seguire le presentazioni aziendali per acquisire maggiori informazioni sulle realtà imprenditoriali presenti, le figure professionali ricercate, i processi di selezione e le opportunità di carriera.

Le principali aree disciplinari ricercate dalle aziende sono quella scientifica, quella economica e quella ingegneristica, con ampio spazio anche per le aree Chimico-farmaceutica, Giuridica, Linguistica, Socio-educativa e per la Comunicazione.

Gli interessati/e iscrivendosi all’evento possono visionare i profili ricercati dalle aziende presenti ed inviare in anticipo il proprio cv. Le imprese potranno in tal modo visionare i curricula dei candidati/e e fissare appuntamenti presso i loro corner.

E’ possibile comunque partecipare all’evento presentandosi direttamente presso ModenaFiere il 5 ottobre 2023. Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://morejobs.unimore.it/