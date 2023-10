“I PROMESSI SPOSI. Qual è il sugo della storia?”: sabato alla Mabic di Maranello

Sabato 7 ottobre, alle 16:30 presso la biblioteca comunale Mabic di Maranello, viene proposto l’evento “I PROMESSI SPOSI. Qual è il sugo della storia?”.

A 150 dalla morte di Alessandro Manzoni ripercorriamo una delle più importanti opere della letteratura mondiale: I Promessi Sposi.

Ma qual è il sugo della storia? In un dialogo con il poeta e scrittore Davide Rondoni e attraverso alcune pennellate sui personaggi del romanzo scopriremo che non si tratta di una storia di fantasia del passato, ma interpella noi, oggi. Con quale posizione, sguardo stiamo di fronte alla vita e alle circostanze che dobbiamo affrontare? Che senso hanno per noi le parole giustizia, perdono?

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “La Festa che ti spiazza” e dal Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello.