Federconsumatori mette in guardia dai contratti di energia proposti via Facebook

Si chiamano “Promozioni Energia – Sconti”, oppure “Offerta Energia e Gas” e tante altre declinazioni di queste parole. Mettono in grande evidenza i loghi di Hera, Iren, Enel, i principali soggetti del settore della distribuzione di energia. Ingenerano in chi riceve su Facebook queste pubblicità sponsorizzate, spesso dopo aver ricercato in rete una offerta, la certezza di avere di fronte una di quelle aziende. Non è così, anche se chi chiama viene rassicurato dall’affermazione “Siamo un soggetto che lavora per i maggiori soggetti del settore”.

“Si tratta in realtà di soggetti autonomi – spiega Federconsumatori Provincia di Modena APS – dall’ignoto nome e dall’altrettanto ignota sede, che propongono contratti dai contenuti oscuri, solitamente di soggetti diversi da quelli che appaiono nelle inserzioni. Soggetti difficilmente identificabili, perché sulle proprie pagine non appaiono informazioni di sorta o il minimo dato utile a rintracciarli. Il contatto avviene tramite la compilazione di un modulo online, al quale segue un contatto telefonico con un operatore che, spesso in un italiano zoppicante, propone un contratto dai prezzi strabilianti, senza far cenno al nome del fornitore.

Non solo, chi ha compilato il modulo e fornito la propria mail, senza poi accettare il contratto, si è trovato con il proprio numero “venduto” ad altri soggetti, o utilizzato dagli stessi, per ulteriori proposte contrattuali, provenienti da numeri di telefono camuffati come fissi.

Diversi i modenesi che hanno subito questi abusi, o che si sono trovati con un contratto non richiesto, che peggiorava in modo significativo le proprie condizioni. Questo accade in particolare ora, in una situazione di grande caos portata dal prossimo, non auspicabile, superamento del Mercato Tutelato.

Ovvio il consiglio di evitare in tutti i modi di dare credibilità a questi soggetti, e di rivolgersi a noi se si è stati ingannati da false offerte. Bisogna ricordare infine che Meta, che gestisce Facebook, non opera alcun controllo sui contenuti e sulla credibilità delle sponsorizzate. Ragion per cui è buona prassi pensarci più e più volte prima di aderire a qualsiasi proposta commerciale su questo canale, anche diversa dai contratti di energia” conclude Federconsumatori Provincia di Modena APS.