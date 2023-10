Digitale ed export: oltre 1,4 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese emiliano-romagnole che puntano a operare sui mercati internazionali

Digitale ed export. Punta su questi due pilastri il nuovo bando di Regione e Unioncamere Emilia-Romagna per sostenere le micro, piccole e medie imprese che vogliono conquistare i mercati esteri.

A disposizione ci sono oltre 1,4 milioni di euro per rafforzare la capacità delle Mpmi regionali a operare sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business sia nelle aree già coperte e servite che nella ricerca di nuove zone di sbocco.

Un sostegno a percorsi di internazionalizzazione e di promo-commercializzazione studiato per accrescere il numero delle aziende esportatrici, ma anche per fornire loro un supporto concreto e utile per accedere ai servizi offerti dalle nuove tecnologie o consolidarne l’utilizzo. Con l’obiettivo di incrementare la competitività del sistema produttivo emiliano-romagnolo in continuità con analoghe iniziative realizzate nel triennio 2020-2022.

Cosa prevede

Il bando ‘Digital Export- anno 2023’ gestito da Unioncamere Emilia-Romagna, prevede la concessione di contributi alle Mpmi manifatturiere, esportatrici (e non) che hanno sede legale e/o unità operativa in Emilia-Romagna, senza vincolo di fatturato.

Le imprese interessate potranno presentare un solo progetto articolato in almeno due ambiti di attività (senza vincolo sul numero di Paesi target) tra quelli di temporary o digital export manager, B2B e B2C, fiere e convegni specialistici a carattere internazionale, marketing digitale, business online, siti web e materiali promozionali.

Il contributo regionale minimo previsto è fissato in 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), mentre quello massimo in 10 mila euro (per spese complessive di 20 mila euro). L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line Contributi alle imprese, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 12 del 9 ottobre 2023 alle ore 14 del 27 ottobre 2023.

Per informazioni: Unioncamere Emilia-Romagna, supporto.bandi@rer.camcom.it.