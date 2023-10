Contro il caro bollette un aiuto a circoli e centri socio-ricreativi carpigiani

Contributi contro il “caro energia” per le associazioni di promozione sociale (Aps), le fondazioni e gli enti filantropici aventi titolo di “Enti del Terzo settore”, operanti a Carpi in ambito socio-ricreativo. E’ quanto prevede il nuovo bando che stanzia 44.195,38 euro per contributi mirati ad attenuare i disagi causati dall’aumento dei costi energetici e, di conseguenza, dei costi fissi per l’espletamento delle attività associative.

Il contributo, dal valore minimo di 100 euro, non potrà comunque eccedere il 50% dell’incremento di spesa sostenuto nel periodo considerato (gennaio/novembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019). Il bando prevede che il richiedente, oltre ad avere la propria sede operativa principale nel territorio comunale, sia in regola con le normative e gli adempimenti di tipo fiscale e contributivo. E’ richiesta inoltre l’intitolazione delle utenze luce e/o gas presso la sede dal 1 gennaio 2019 senza soluzione di continuità.

Sono esclusi i soggetti assegnatari di contributi economici da Comune e Unione per le medesime finalità di contratto all’aumento dei costi energetici.

Spiega Tamara Calzolari, Assessora comunale a Sociale e Associazionismo: « I circoli sociali e ricreativi rappresentano un patrimonio importantissimo per la nostra comunità. Messi in difficoltà dalla pandemia prima, e dai rincari dei costi energetici poi, necessitano di un sostegno da parte dell’Amministrazione comunale. Con questi contributi intendiamo dare loro un parziale ristoro ai disagi e alle difficoltà patite nell’ultimo periodo per rilanciare il loro ruolo di centri aggregativi aperti a tutte le fasce d’età ».

La domanda dev’essere presentata entro le ore 12 del 25 ottobre 2023 con posta elettronica certificata (PEC) o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carpi, in corso Alberto Pio n. 91.

Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Carpi. Per informazioni: 059649901 e 059649925.