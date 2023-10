Siamo lieti di comunicare che giovedì 5 ottobre alle ore 17.00 presso il BLA prenderà il via una interessante iniziativa dedicata ai più piccoli. Si tratta di un ciclo di letture per bambini dai 4 ai 7 anni a ingresso libero e gratuito. Profumo di storie e di allegria, voglia di stare in compagnia!

I successivi tre appuntamenti, tutti sempre alle 17.00, sono previsti sabato 14, giovedì 19 e ancora sabato 28 ottobre. L’iniziativa è proposta dall’associazione Librarsi e la biblioteca comunale.