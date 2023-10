Ceas, il bilancio dell’anno scolastico 2022/2023

Oltre 800 ore di servizio nell’anno scolastico 2022/2023 tra attività rivolte alle scuole, iniziative per la cittadinanza, progetto Bimbibus (accompagnamento a piedi dei bambini a scuola) e coordinamento degli ecovolontari. È questo il bilancio del Centro di Educazione Ambientale di Villa Gandini (CEAS), servizio promosso dal Comune di Formigine grazie alla collaborazione delle cooperative La Lumaca e l’Ovile.

Durante lo scorso anno scolastico, sono stati proposti alle scuole 23 percorsi didattici, di cui 6 studiati per l’infanzia, 9 per la primaria e 8 per la secondaria di primo grado. Ai progetti hanno partecipato complessivamente 146 classi e 3.100 studenti, per un totale di oltre 570 ore (70 in più rispetto a quanto previsto nel monte ore iniziale). Nel dettaglio, della scuola dell’infanzia hanno aderito 23 classi per circa 400 bambini (92 ore), della primaria 62 classi per 1.350 bambini (287 ore) e della secondaria 45 classi per circa 1.000 ragazzi (191 ore). Al servizio Bimbibus sono state dedicate 40 ore, mentre alle attività con gli Ecovolontari, 60 ore. Le attività rivolte ai cittadini, inserite nel calendario di “Oh my green”, ciclo di incontri dedicato alla sostenibilità, nel corso dell’anno si sono concretizzate in 30 eventi (130 ore complessive), promossi attraverso la newsletter e la produzione di materiali informativi redatti a cadenza trimestrale. Oltre alle iniziative programmate, sono stati poi organizzati alcuni eventi speciali come l’iniziativa Puliamo il mondo a cura del Circolo Legambiente Chico Mendes, le 4 attività di plogging (passeggiate con raccolta di rifiuti) organizzate dal gruppo Ecovolontari, i laboratori tenuti in occasione della Sagra del Colombarone, l’evento teatrale organizzato in occasione del Settembre formiginese e l’incontro laboratoriale per i bambini dell’associazione Chernobyl.

Complessivamente hanno partecipato alle iniziative del Ceas circa 720 persone, di cui la maggioranza composta da bambini e famiglie.

La programmazione prosegue a partire da questo mese di ottobre. I prossimi appuntamenti in programma sono: domenica 15 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 con “Magici alberi: visita guidata al giardini storico di Villa Gandini per famiglie” (in caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 29 ottobre dalle 10 alle 15); giovedì 19 ottobre dalle 17 alle 19 con “Il parco e i suoi abitanti”, laboratorio per bambini da 8 a 11 anni (in caso di maltempo l’evento sarà posticipato a giovedì 16 ottobre alle 17); sabato 21 dalle 10 alle 12 con “Erbari creativi”, laboratorio per bambini da 4 a 7 anni (in caso di maltempo l’evento sarà posticipato a sabato 28 ottobre alle 10) e “Una bambina di nome Greta”, spettacolo per bambini da 6 a 10 anni. Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione presso il Ceas al numero 380 5889716.

Questa mattina (2 ottobre) è ripartito il Bimbibus, con 60 bambini partecipanti e 25 volontari.