Calderara di Reno diventa “Città Gentile”

Calderara di Reno sarà una “Città Gentile”: succederà il 22 ottobre, quando, con la sottoscrizione del relativo Manifesto da parte del Sindaco Giampiero Falzone, diventerà il cinquantaduesimo Comune italiano ad entrare a far parte del progetto. Con la firma del primo cittadino la città esprimerà l’adesione ai valori di gentilezza, felicità, gratitudine, ottimismo e perdono, impegnandosi a realizzare progetti ispirati ai contenuti del manifesto. Il centro operativo, come ha deciso nei giorni scorsi la Giunta Comunale, sarà la Casa delle Abilità di via Ilaria Alpi.

Il Movimento Italia Gentile è un progetto nato nella primavera del 2020, in piena emergenza Covid, in seguito all’uscita del libro “Biologia della Gentilezza” scritto dal biologo naturalista Daniel Lumera e dalla scienziata di Harvard Immaculata De Vivo, per diffondere il valore della gentilezza e trasformarlo in progetti concreti ad alto impatto sociale. Movimento collettivo aconfessionale, apartitico e apolitico, dopo aver varato iniziative che toccano tra gli altri i temi dell’ambiente, della sostenibilità, della giustizia, ha attivato nel 2021 il progetto dei “Comuni Gentili”, con l’obiettivo di valorizzare la relazione tra istituzione, cittadino, territorio e natura.

In linea con i 51 Comuni (distribuiti su tutto il territorio italiano) che l’hanno preceduta, Calderara di Reno assumerà l’impegno di riconoscere la gentilezza come valore sociale e di realizzare e supportare iniziative a beneficio della collettività. La sottoscrizione del manifesto avverrà durante l’ultima serata di BOOM, il Cantiere Creativo di Calderara, in programma dal 14 al 22 ottobre e dedicato quest’anno ai 100 anni dalla nascita di Italo Calvino a cui è intitolata la Casa della Cultura nella quale principalmente il festival si svolge. Durante l’ultima serata della sesta edizione, il 22 ottobre al Teatro Spazio Reno Daniel Lumera, riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella pratica della meditazione, presenterà il suo ultimo libro 28 respiri per cambiare vita: all’interno dell’evento è prevista la firma del manifesto da parte del Sindaco Giampiero Falzone.

«Questa iniziativa – spiega il primo cittadino – ci impegna a rispettare e valorizzare le diversità, ad educare alla sostenibilità come valore fondamentale di una comunità, a promuovere incontri intergenerazionali e ad organizzare momenti di scambio e condivisione. Tutto questo in realtà già coincide con le nostre azioni e la nostra idea di città e comunità, e per questo l’adesione è stata per me e per la Giunta una decisione semplice, un passo quasi automatico. Aderire al Movimento Italia Gentile significa improntare alla gentilezza Calderara stessa, che già di suo è gentile e lo ha dimostrato in più occasioni. Calderara, che si impegna con questo atto a celebrare il 13 novembre la Giornata Mondiale della Gentilezza, avrà la Casa delle Abilità come centro di raccolta delle sue azioni gentili, che contribuiranno a questa piccola, grande rivoluzione che sarò onorato di rappresentare».