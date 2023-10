A San Pellegrino in Alpe una giornata con tavola rotonda e convegno dedicati ai cammini e alle antiche vie

Si parlerà di “Cammini ed esperienze sulle Antiche Vie” nella giornata-seminario in programma venerdì 6 ottobre, dalle ore 10 alle 18, all’hotel Appennino di San Pellegrino in Alpe. Si parlerà e ci si confronterà, in particolare, sulle Antiche Vie che valicano il crinale appenninico, dove una delle tappe più suggestive ed evocative è rappresentata proprio dalla sede del seminario, dove s’incrociano due regioni (Emilia e Toscana), due province (Modena e Lucca) e due cammini storici, la Via Vandelli (Modena-Massa) e la Via Matildica del Volto Santo (Mantova-Lucca).

Ad organizzare la giornata l’Ente Parchi Emilia Centrale che intende chiamare a raccolta tutti gli “attori” (stakeholder) interessati al tema.

La giornata sarà divisa in due momenti: una tavola rotonda al mattino e un convegno al pomeriggio (qui il programma dettagliato: https://www.parchiemiliacentrale.it/news-dettaglio.php?id=76024). Nella prima, dal titolo “Cammini e Appennino”, coordinata, a partire dalle ore 10, dal direttore di TRC, Ettore Tazzioli, è in programma un nutrito parterre di ospiti, in maggioranza rappresentanti delle istituzioni. A partire dalle ore 14.30 si svolgerà il convegno “Il recupero, la comunicazione e la promozione dei Cammini e delle Antiche Vie”, coordinato dal direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale, Valerio Fioravanti. Qui i relatori saranno tecnici e “addetti ai lavori” che affronteranno il tema da diversi punti di vista. I lavori della giornata si concluderanno con l’intervento finale del presidente dell’Ente Parchi Emilia Centrale, Luciana Serri.

La partecipazione è gratuita e la giornata-seminario è stata approvata per l’acquisizione di crediti dall’Associazione delle Guide Ambientali (AIGAE).

Info e adesioni: claudia.piacentini@parchiemiliacentrale.it; tel. 0536 72134.