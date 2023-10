10° Anniversario del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco Valle del Santerno

Sabato 30 settembre si è celebrato il 10° anniversario dell’Istituzione del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco della Valle del Santerno a Fontanelice (BO).

Oltre alle Autorità civili, militari e religiose, accolte dal Capo Distaccamento Mattia Brusa, sono state numerose le persone che hanno partecipato alla cerimonia.

Sono intervenuti il Sindaco del Comune di Fontanelice Gabriele Meluzzi in rappresentanza di tutti i territori della Valle del Santerno, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna Calogero Turturici, la Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio. Negli interventi è stato messo in evidenza l’importante contributo dei Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento nella riduzione dei tempi di intervento nei Comuni della Valle ed in generale nel soccorso tecnico urgente, essendo spesso chiamati ad intervenire anche nel resto del territorio provinciale o anche al di fuori, come accaduto in occasione delle recenti alluvioni. Dall’inizio dell’anno sono oltre 300 gli interventi svolti dai Vigili del Distaccamento.

Dopo aver assistito alla distesa del tricolore dal castello di manovra con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), eseguita dai Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento e accompagnata dalle note dell’Inno di Mameli suonato dalla Banda di Castel del Rio, il Parroco di Fontanelice Don Cesare ha portato la sua benedizione.

Nel pomeriggio invece la manifestazione si è spostata in paese, dove, all’interno del campo sportivo, l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha simulato il recupero tramite vericellamento di persone in difficoltà. Successivamente sono state effettuate dimostrazioni di spegnimento di bombole di gas incendiate. Lungo via VIII Dicembre 1944 invece per tutto il pomeriggio è stata presente l’esposizione di automezzi e attrezzature di ieri e di oggi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la pompieropoli a cura della sezione bolognese dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.