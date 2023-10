Ora qualcuno ci rispetterà di più e questo deve essere motivo di stimolo: così Alessio Dionisi prima di Sassuolo – Monza

La conferenza stampa che precede il prossimo impegno casalingo dei neroverdi contro il Monza si è aperta con una domanda precisa. Dopo i due exploit del genere possiamo aspettarci una prova di maturità?

Dionisi ha risposto con queste parole “la cosa difficile, ma necessaria sarà trasmetterlo a tutto l’ambiente, alla squadra e riportarlo nella partita. Domani possiamo volendo dimostrare, se siamo realmente cresciuti”.

Sicuramente due vittorie consecutive come quelle realizzate dalla squadra contro Juventus e Inter lasciano in dote maggiore consapevolezza e per usare le parole del Mister: “dei tanti punti interrogativi che avevamo, dopo queste prestazioni ne sono stati risolti un po. La squadra ha messo parlando per metafore, non dei punti ma delle virgole in più. Mettere un punto equivarrebbe ad aver finito un percorso che invece vorremmo continuare appunto, mettendo dopo queste virgole tante altre belle parole”.

“Sappiamo che ora qualcuno ci rispetterà di più e questo deve essere motivo di stimolo cercando di far andare ambizione e umiltà di pari passo. Questo è quello che sono ed è quello che vorrei anche nella squadra che alleno”.

Alla domanda di un collega sulla paura che la squadra possa subire un calo di attenzione contro un avversario meno blasonato, Alessio Dionisi risponde: “il Monza va premesso viene da un ottimo campionato e ha dato una buona continuità alla squadra, all’organizzazione e al sistema di gioco. Noi abbiamo cambiato decisamente di più da questo punto di vista”.

“Domani (prosegue Dionisi), abbiamo una buona occasione per dimostrare che a differenza del passato l’avversario lo dobbiamo rispettare sempre mettendo in campo le nostre qualità e consapevolezze raggiunte”.

Sulla formazione da mandare in campo per Dionisi saranno fondamentali l’ultimo allenamento e la rifinitura per le decisioni finali anche se su Viti (fuori per indisponibilità) e i sei punti alla mano per Consigli qualche soluzione la suggeriscono.

Claudio Corrado