Sicurezza stradale, quattro persone denunciate dai carabinieri in controlli notturni a Maranello e Fiorano

Nella decorsa nottata i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno effettuato nuovi controlli alla circolazione stradale, per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe, attuando dei posti di controllo lungo la viabilità ordinaria, urbana ed extraurbana dei comuni del distretto ceramico.

I Carabinieri della Stazione di Maranello hanno fermato il conducente di un’autovettura, 40enne, il quale durante il controllo, non solo si è rifiutato di eseguire il test alcolemico, ma ha iniziato ad inveire e offendere i militari. I Carabinieri, pertanto, hanno proceduto a sequestrare l’autovettura, a ritirare la patente di guida dell’uomo e denunciarlo alla Procura della Repubblica di Modena per rifiuto accertamento tasso alcolemico e tossicologico, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Durante il servizio, i militari hanno controllato un altro veicolo, il cui conducente 60enne, sottoposto ad accertamenti con etilometro, è risultato positivo. Durante le verifiche i Carabinieri hanno trovato nel mezzo un coltello con lama di undici cm, sequestrandolo e denunciando l’uomo alla Procura della Repubblica di Modena per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Anche la patente di guida è stata ritirata per la sospensione.

La medesima pattuglia, poco dopo ha fermato un altro veicolo, il cui conducente 33enne, sottoposto anch’egli ad alcol-test, è risultato positivo ben oltre i limiti consentiti. Anche in questo caso il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente di guida ritirata e inviata alla Prefettura per la sospensione.

I Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese hanno deferito un 55enne che a seguito di un sinistro stradale, è risultato alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di stupefacenti.

I controlli su strada dei Carabinieri continueranno soprattutto nei fine settimana, al fine di sensibilizzare i conducenti sulle gravi conseguenze, a volte anche fatali, che può comportare una condotta di guida pericolosa ed irresponsabile.