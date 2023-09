Settimana dell’allattamento materno 2023, tanti eventi in provincia e un flash mob collettivo

Ha come tema ‘allattamento e lavoro’ la nuova edizione della Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) che in Italia si svolge dall’1 al 7 ottobre e che anche quest’anno vede l’Azienda USL, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Ospedale di Sassuolo Spa impegnati in tante iniziative in tutti i Distretti sanitari della provincia, in collaborazione con i Centri per le famiglie, i gruppi di mamme volontarie, i Comuni.

In tutti i Distretti i Consultori dell’Azienda USL offrono sostegno alle neo mamme sia nella fase iniziale dell’allattamento sia durante tutto il periodo con una consulenza specializzata. Le ostetriche sono disponibili, prendendo appuntamento, ad affiancare le mamme aiutandole a superare insieme i momenti di difficoltà e offrendo, se necessario, un supporto psicologico grazie alle specialiste in servizio nei Consultori. Assieme all’Ausl, nella rete di sostegno all’allattamento materno vi sono anche diversi gruppi di mamme che, a titolo volontario, aiutano altre mamme nell’allattamento, mettendosi a disposizione ‘alla pari’.

Venendo alla SAM, il programma della provincia modenese è come sempre ricco di eventi, il programma dei vari Distretti è in corso di aggiornamento e disponibile sul sito di Ausl Modena nella pagina www.ausl.mo.it/settimana-allattamento-materno-2023. Il momento clou della settimana sarà il flash mob in programma sabato 7 ottobre nei principali comuni della provincia: per sapere dove si svolgerà e a che ora è possibile consultare la pagina web di Ausl Modena dedicata alla settimana mondiale allattamento 2023.

Durante la settimana dall’1 al 7 ottobre nel Distretto sanitario di Modena si terranno diversi incontri informativi tra cui quello organizzato il 4 ottobre al Consultorio (viale Don Minzoni 121) ‘Gocce di latte e di diritti. I diritti delle mamme e dei papà lavoratori, prima, durante e dopo la gravidanza’ con l’intervento delle due consigliere di parità della Provincia di Modena e una sociologa del Consultorio (iscrizione on line alla pagina www.ausl.mo.it/consultori). Si segnala inoltre che dall’1 al 7 ottobre l’ambulatorio Mamme-bambini del Consultorio nella Casa della comunità di Modena (Via Rita Levi Montalcini 200) sarà aperto tutte le mattine dalle 9 alle 12 e le ostetriche risponderanno (negli stessi giorni e orari) al numero 059436030 per consigli e appuntamenti. Dal 2 al 6 ottobre, inoltre, la Pediatria di Comunità di Modena offrirà una consulenza telefonica specializzata sul tema ‘allattamento: ritorno al lavoro e piano vaccinale’ (i professionisti sanitari risponderanno al numero 389 5645427 dalle 9 alle 12).

Il personale della Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico risponderà al numero 059 4222891 (tutti i giorni dall’1 al 7 ottobre dalle 9 alle 11) su tematiche inerenti alla donazione di latte materno; nei giorni 2-3-4-5-6 ottobre le Ostetriche del Policlinico saranno presenti dalle 7 alle 13 all’ambulatorio dell’allattamento con accesso diretto. Al sesto piano del Policlinico di Modena è stata inoltre allestita una mostra fotografica dedicata alle mamme lavoratrici che allattano, vale a dire le stesse ostetriche, e verranno organizzati incontri dedicati all’allattamento del neonato pre-termine. Le ostetriche del Policlinico saranno a loro volta presenti al flash mob indetto per sabato 7 ottobre alle 11 in piazza Mazzini e parteciperanno a una diretta Facebook organizzata sulla pagina dell’AOU (Azienda Ospedaliero-Universitaria) di Modena, in programma giovedì 5 ottobre alle ore 18, in cui gli spettatori potranno porre domande in diretta alle varie professioniste. Sempre on line ma sulla piattaforma Zoom sarà possibile seguire il 6 ottobre l’incontro ‘Allattare rilassati’ organizzato dalle ostetriche dei Consultori di Modena (dalle 15 alle 17): per collegarsi, info sulla pagina del sito di Ausl Modena www.ausl.mo.it/consultori-familiari-e-spazi-giovani-sedi.

Nel Distretto di Carpi domenica primo ottobre appuntamento per il flash-mob regionale ‘allattiamo insieme’ alle 11.30 di fronte al Municipio (corso Alberto Pio), tra gli eventi si segnala giovedì 5 ottobre dalle 18 alle 20 l’incontro ‘Nascere insieme… sotto le stelle’ organizzato dall’ambulatorio di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Carpi, una serata di presentazione del Punto nascita dell’ospedale (per iscrizioni telefonare al numero 059/659545 da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13.30). Nel Distretto di Mirandola appuntamento il 7 ottobre al Centro per le famiglie di Medolla con incontri che precedono il flash mob dell’allattamento (ore 11.30): dopo i saluti alle 9.30, si terrà l’incontro ‘allattamento e lavoro’ a cura di una consulente del lavoro, a seguire alcune mamme lavoratrici racconteranno la loro esperienza e si terrà una tavola rotonda sempre sul tema lavoro e genitorialità con aziende del territorio. Nel Distretto di Vignola il Centro per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli ha organizzato diversi eventi tra cui la rassegna Cinemamme (3 ottobre, ore 10, cinema Bristol a Savignano sul Panaro) e il brunch ‘Allattamento e lavoro’ (5 ottobre biblioteca Castelnuovo Rangone, ore 10-12). Anche nel Distretto di Castelfranco gli eventi in programma sono diversi: tra questi, l’incontro ‘Tutti a tavola: allattamento, alimentazione e rientro al lavoro’ nel Centro per le famiglie di Nonantola, a cura dei pediatri di libera scelta (ore 16.30) e l’incontro ‘Allattamento e rientro al lavoro’ organizzato dall’associazione di mamme volontarie ‘AllattiAMO mamme 0-12 ODV’ martedì 10 ottobre alle 16.30 a Castelfranco Emilia nello spazio di maternage ‘Stella stellina’. Nel Distretto di Sassuolo si segnalano due incontri per promuovere l’allattamento nel Centro ‘Salute e formazione’ dell’azienda Florim il 3 ottobre (dalle 15 alle 17) e il 10 ottobre alle 19 con le ostetriche del Consultorio, i professionisti dell’Ospedale di Sassuolo, l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico e le volontarie dei gruppi di sostegno. Anche nel Distretto di Pavullo si terranno diversi eventi a cominciare dall’incontro organizzato il 4 ottobre al Centro per le famiglie (ore 10) dal titolo ‘Allattamento e lavoro, diritti e doveri delle mamme che allattano’ a cura del sindacato Cisl e delle ostetriche del consultorio.