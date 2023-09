Dalle 17 circa di oggi i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio che si è sviluppato alla ditta Ca.Re di Fossoli specializzata nel trattamento rifiuti. Oltre 20 unità tra Carpi, Modena, Mirandola e Finale Emilia. Situazione ancora in fase di sviluppo, sono stati attivati anche gli altri enti competenti. Una enorme colonna nera di fumo è visibile a decine di km di distanza. Traffico interrotto nelle strade in prossimità dell’incendio.