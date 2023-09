Cerimonia oggi per l’ingresso ufficiale di tre nuovi parroci a Sassuolo

Concelebrazione eucaristica nel tardo pomeriggio presso La Chiesa di San Giorgio a Sassuolo con la presenza di sua eccellenza Mons. Giacomo Morandi per l’ingresso ufficiale in città di tre nuovi parroci.

Don Corrado Botti (parroco di San Giorgio, Sant’Antonio di Padova e San Giovanni N. Neumann al parco), don Jacek Rudziewicz (parroco dell’Assunzione di Maria Vergine dell’Ancora, di San Giovanni Ap. in Braida e Natività di Maria Vergine in Madonna di Sotto) e Don Andrea Contrasti (parroco di Ss. Vergine Maria Consolata, S. Pietro in Rometta, San Michele dei Mucchietti e Santi Nazario e Celso in Pigneto).

Prima della funzione religiosa sul sagrato alla presenza delle autorità civili e militari cittadine si è svolta una breve cerimonia di saluto.