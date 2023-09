Sicurezza sul lavoro, il 3 ottobre il Tavolo in Città metropolitana

Il 3 ottobre si terrà il primo incontro del “Tavolo per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro” convocato su indicazione del sindaco metropolitano Matteo Lepore.

Il Tavolo avrà i seguenti obiettivi: monitorare l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali a livello territoriale, favorire lo scambio di informazioni per monitorare gli appalti in determinati settori, promuovere la cultura della prevenzione, condividere buone prassi, individuare progetti, anche formativi, che colgano fabbisogni specifici, con particolare riferimento ai siti produttivi più complessi.

Le attività del Tavolo saranno in linea con l’applicazione dell’accordo operativo “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” adottato dalla Giunta regionale il 19 settembre 2022 e saranno chiamati a farne parte, oltre ai Comuni: Regione, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Agenzia regionale per il Lavoro, AUSL e gli altri enti con competenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Inail, Arpae, Inps. La Prefettura di Bologna sarà invitato permanente.

Il Tavolo diventerà il luogo di confronto per un coordinamento stretto tra tutti gli attori che possono dare un contributo su tutele e sicurezza e sarà un presidio forte di monitoraggio e sensibilizzazione verso i datori di lavoro e i responsabili sicurezza e di osservazione e stimolo per la formazione e per la promozione della cultura sulla sicurezza in tutti gli ambienti lavorativi.