Reggio Emilia: spacca delle bottiglie di vetro e investe con la bicicletta un agente della Polizia di Stato

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via Mameli a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa da parte di una residente che lamentava la presenza di un soggetto che, in apparente stato di agitazione, rompeva delle bottiglie di vetro scaraventandole con violenza al suolo.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti riuscivano ad individuare immediatamente il soggetto che, dopo aver rotto altre bottiglie di vetro presenti per strada, si allontanava in bicicletta. A quel punto gli operatori intimavano all’uomo di fermarsi ma quest’ultimo noncurante dell’avvertimento continuava ad andare dritto senza neanche voltarsi. Gli agenti scendevano dal veicolo e si posizionavano di fronte l’uomo che, dopo aver proferito diverse frasi ingiuriose verso le forze dell’Ordine, investiva con la bicicletta un operatore che riportava una leggera ferita alla mano.

Il soggetto, un uomo extracomunitario di 27 anni, a quel punto veniva immediatamente fermato e, dopo una colluttazione con gli operatori, veniva trasportato in Questura per essere sottoposto a identificazione. Al termine degli accertamenti di rito, in virtù di quanto accaduto e dell’atteggiamento per nulla collaborativo, il 27enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.