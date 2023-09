Nuova raccolta differenziata: a Formigine raggiunto l’obiettivo regionale

Dopo meno di un mese dall’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Formigine, si possono già vedere risultati in termini di aumento della differenziata, con il dato passato dal 69% di giugno all’84% di agosto.

“Una crescita di 15 punti percentuali è resa possibile dall’impegno della nostra comunità e dei cittadini che la compongono, a cui va quindi un grande grazie – afferma l’Assessore all’ambiente Giulia Bosi –. Grazie a tutte le persone che ogni giorno si adoperano per differenziare e portare a riciclo, e quindi a nuova vita, più rifiuti possibili. Sapevamo che sarebbe stato un percorso lungo e siamo tuttora consapevoli di non essere alla fine e di dover continuare a lavorare ancora, ma l’aver condiviso questo cambiamento con oltre 50 incontri pubblici, laboratori e quiz in tutte le scuole e l’aver chiesto alle associazioni di volontariato, dai gruppi di controllo di vicinato alle GEV, di farsi portatrici verso tutta la cittadinanza di questo nuovo metodo ha fatto sicuramente la differenza”.

“Inoltre – continua Bosi – questa collaborazione ormai strutturale ci aiuta ad essere celeri nel segnalare al gestore Hera le criticità ancora presenti e legate a questo primo periodo di messa a regime e di collaborare con Polizia locale e GEV quando invece si tratta di abbandoni o migrazione di rifiuti che arrivano da altri Comuni. Non possiamo negare che ci siano ancora degli aspetti da migliorare ed è per questo che continuiamo a partecipare a incontri periodici con Hera al fine di individuare soluzioni puntuali studiate ad hoc per il nostro territorio. Ancora una volta, anche in questo percorso i cittadini assumono un ruolo chiave”.

“La rete capillare che si è creata ha fatto sì che anche le persone più in difficoltà potessero essere aiutate, oltre che dagli operatori, da amici, parenti e vicini di casa per imparare a differenziare al meglio e utilizzare la tessera in maniera corretta – conclude l’assessore – Formigine si conferma quindi una comunità attenta al tema ambientale e pronta ad aiutarsi soprattutto nei momenti del bisogno, raggiungendo e superando con due anni di anticipo l’obiettivo regionale dell’80% di raccolta differenziata entro il 2025, come definito dal Patto per il Lavoro e per il Clima”.