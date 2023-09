Mirandola, l’Assessore Lodi sui recenti servizi di controllo di Polizia e Carabinieri

Come noto, nella giornata di giovedì 29 settembre, sul territorio comunale di Mirandola, gli agenti della Polizia Locale, unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Carpi e agli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito alcuni servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori.

Nel pomeriggio i controlli sono stati realizzati in maniera congiunta tra Polizia Locale e Polizia di Stato e si sono rivolti alle verifiche del traffico veicolare a Mortizzuolo (verificare, erano sul confine) e al controllo dei pubblici esercizi. Nel corso della serata infine Polizia Locale, assieme al nucleo dei Carabinieri (con il supporto dell’unità cinofila in forza alla Polizia Locale di Sassuolo) hanno effettuato controlli nei vari parchi cittadini – fra cui il Parco “Favorita” oggetto del Tolkien Music Festival – e in tutte le zone maggiormente esposte ai furti, eseguendo anche posti di controllo nei principali snodi della viabilità del territorio. Durante queste attività si è proceduto all’identificazione di 41 persone e al controllo di 22 mezzi. Due persone sono state trovate in possesso di alcuni grammi di “hashish” e “marijuana”, pertanto sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Modena e a un autista è stata ritirata la patente di guida. Nel corso del servizio sono estati effettuati anche alcuni controlli ad alcuni esercizi pubblici, senza rilevare alcun tipo di violazione.

“Il lavoro che le forze dell’ordine svolgono quotidianamente sul nostro territorio ci consente di essere inseriti fra i Comuni con il maggior grado di sicurezza sul territorio Provinciale – commenta l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – Sono orgoglioso di poter constatare l’efficienza, la professionalità e l’alto grado di cooperazione che caratterizza l’azione dei corpi di polizia in servizio sul nostro territorio. Un valore aggiunto, di fondamentale importanza, che garantisce la sicurezza dei nostri cittadini e delle attività produttive del Comune di Mirandola”.