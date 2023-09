Martedì 3 ottobre nuova seduta del consiglio comunale sassolese

Si svolgerà martedì prossimo, 3 ottobre, convocata dal Presidente Luca Caselli per le ore 20 nella sala delle Adunanze Consiliari in via Pretorio 18, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo, con dieci punti all’ordine del giorno di cui una interrogazione.

Si inizierà con l’interrogazione presentata dal consigliere Serena Lenzotti ed altri (Pd), avente ad oggetto “Sui disservizi nell’erogazione pasti nei nidi, scuole materne, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Sassuolo”.

Al secondo punto è prevista l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, a cui seguirà l’approvazione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2022 e, a seguire, l’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2023-2025:

Al punto 5 del Consiglio Comunale è previsto l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, con l’approvazione dell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2022.

Al punto 6 sarà in discussione l’assenso alla variante urbanistica relativa al metanodotto Snam Scandiano: variante per rifacimento; a cui seguirà l’approvazione dello schema di convenzione per il permesso di costruire convenzionato intervento o fabbricato soggetto proponente: Gruppo Ceramiche Gresmalt.

I punti dall’8 al 10 riguarderanno le approvazioni dello schema di convenzione per il permesso alla costruzione: al punto 8 il permesso di costruire convezionato per opere di

urbanizzazione in attuazione di Poc in ambito ar.2a, via circonvallazione nord est n. 160; al punto 9 il permesso di costruire convenzionato, realizzazione opere di urbanizzazione porzione di area identificata come l’Aiola in via Fenuzzi; al punto 10 il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per realizzazione fabbricato destinato a piccola media struttura di vendita soggetto proponente Cigiquattro srl.