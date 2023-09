Domenica la 40a Rassegna bandistica Città di Sassuolo

Domenica 1 ottobre, alle 16:00 in piazzale della Rosa “40a Rassegna bandistica Città di Sassuolo” con la 3Monti band di Montiano (FC) e La Beneficenza di Sassuolo. Ingresso gratuito. In caso di maltempo i concerti si terranno presso l’oratorio Don Bosco di via Giovanni XXIII°.