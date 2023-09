APPuntoCampogalliano, nuovo strumento per le segnalazioni dei cittadini

Partirà dal 1 ottobre il nuovo servizio che servirà a cittadini e imprese per le proprie segnalazioni di problemi e per ricevere aggiornamenti e consultare le informazioni in materia di servizi comunali. Si chiama APPuntoCampogalliano ed è un nuovo canale di comunicazione con il Comune a disposizione dei campogallianesi.

APPuntoCampogalliano è un vero e proprio filo diretto tra Comune e cittadini che consente di segnalare, in modo facile e veloce, i problemi come guasti o disservizi, dalla manutenzione di strade e marciapiedi all’illuminazione pubblica, al decoro urbano. Il servizio è gratuito e richiede solo di scaricare l’applicazione sui propri dispositivi informatici fissi e mobili (disponibile sia su Android da Play Store sia su iOS da App Store), indicando la posizione ove necessario e compilando una breve de­scrizione del problema che si intende segnalare; è possibile anche allegare una fotografia visto che più la segnalazione è precisa, più è facile la risolu­zione del problema.

Lampioni spenti, buche nelle strade, sfalci e decoro urbano, criticità su problematiche del nostro territorio e aspetti di competenza dell’ente locale, possono essere affrontate con questa nuova modalità di segnalazione che ne garantisce una efficace presa in carico da parte degli uffici preposti. Il funzionamento dell’applicazione è semplice: basta collegarsi e cliccare su “Segnala al Comune”, inserire l’indirizzo del fatto da segnalare e scegliere la relativa categoria (Verde pubblico e arredo urbano, Rifiuti, Inquinamento, Animali infestanti, Rete e impianti, Strade e viabilità, Sicurezza, legalità e vivibilità urbana, Edifici pubblici, Altre segnalazioni). L’utente è quindi invitato a descrivere brevemente il problema e può eventualmente allegare foto. In una seconda fase verrà attivata inoltre una funzione per il ricevimento di avvisi ed aggiornamenti sulle principali attività del Comune. Non potrà invece essere usato per le emergenze, per le quali vi invitiamo a chiamare i numeri dedicati presenti nell’apposita sezione.

“Con questo nuovo strumento – spiega la sindaca Paola Guerzoni – mettiamo a disposizione dei cittadini un canale che rappresenta la via più efficace affinché la segnalazione venga presa un carico subito. La nuova app avvicina ancora di più i cittadini al Comune e Il nostro obiettivo è quello di raggiungere una qualità sempre più elevata dei servizi comunali, rispondendo in modo più rapido e puntuale e ai problemi segnalati grazie alla geolocalizzazione”. “Il Piano triennale informatico della Pubblica Amministrazione – conclude il responsabile del SIA Daniele De Simone – ci invita a rendere sempre di più il cittadino protagonista, incentivando i dispositivi mobili e proponendo modalità di risoluzione dei problemi “one solving”: con “Appunto” raccogliamo queste tre sfide proseguendo in una transizione digitale che faciliti sempre più il rapporto dei cittadini con l’amministrazione”.

Questi i link per scaricare l’app da Apple e Play Store https://apps.apple.com/it/app/appuntocampogalliano/id6466036645?l=it-IThttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.nettare21.SegnalazioniCampogallianoNew