Accademia Militare di Modena, nuovi alloggi per gli Ufficiali frequentatori del 3° anno

Nei giorni scorsi, il Comandante del Comando Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, ha presieduto la cerimonia di inaugurazione dei nuovi alloggi, realizzati dal 6° Reparto Infrastrutture in favore degli Ufficiali Allievi del 203° Corso “Lealtà” che frequenteranno a Modena il loro terzo anno formativo.

Accolto dal Comandante del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Stefano Mannino, dal sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli e dal Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin, il Generale Riccò ha visitato le due palazzine ristrutturate, “Drammis” e “XXIV Maggio” situate all’interno della caserma “Pisacane” – sede del Reparto Comando dell’Accademia Militare, consistenti in due edifici alloggiativi di pianta rettangolare su due piani, completi di parcheggio, in grado di ospitare fino a 160 frequentatori all’interno di 80 differenti camere con bagno.

L’opera appena conclusa si inserisce nel più ampio progetto di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale in atto presso l’Accademia Militare, con l’obiettivo di garantire, ad un sempre maggior numero di frequentatori, degli standard qualitativi e didattico-formativi elevati, individuando nell’ambito dell’ambizioso processo di trasformazione già in atto, il complesso infrastrutturale di “Palazzo Nazionale”, quale polo universitario con nuove aule e laboratori, e la caserma “Pisacane”, quale polo alloggiativo.

Infatti, a partire dall’anno accademico 2023-2024 con la revisione dell’iter formativo, anche i Sottotenenti delle Varie Armi e del Corpo di Commissariato unitamente agli Ufficiali Allievi dell’Arma dei Trasporti e Materiali, del Corpo degli Ingegneri e del Corpo Sanitario, permarranno nella sede di Modena per un ulteriore anno, per conseguire presso l’Università di Modena e Reggio Emilia la laurea triennale nei diversi indirizzi di studi.

FONTE: COMFORDOT – ACCADEMIA MILITARE