A Castel di Casio torna Formaggino d’Appennino

Giunge alla seconda edizione Formaggino d’Appennino, in programma a Castel di Casio sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023. L’evento è dedicato alla conoscenza del formaggio, delle aziende allevatrici di animali e dei caseifici. Vuole essere un punto di scambio, di informazione e di conoscenza per gli operatori del settore e per il consumatore.

L’obiettivo primario è quello di fare conoscere il territorio attraverso le aziende ed i prodotti. Quindi offrire la giusta attenzione per imparare a riconoscere le caratteristiche dei differenti tipi di Parmigiano Reggiano e degli altri formaggi, imparare gli abbinamenti più indicati con i prodotti locali (mieli, confetture, vini, birre, ecc…).

Il formaggio è Ciglio del territorio da cui nasce e si porta dietro caratteristiche gustative che lo identificano: vale quindi la pena rendere note le differenze ed incentivare un consumo consapevole.

Formaggino d’Appennino vuole anche offrire ai produttori la massima possibilità di farsi conoscere e vendere: per questo motivo si organizzano degustazioni di formaggi presso i singoli stand, guidate da APR per il Parmigiano Reggiano e da ONAF per tutti gli altri formaggi. Il produttore sceglierà i formaggi da presentare, che potranno anche concorrere ad una valutazione di ONAF: non una gara per decretare il migliore, ma una valutazione oggettiva nel complesso per determinare “a che punto siamo” col formaggio in Appennino.

Non solo: si organizzeranno diverse sessioni di degustazioni seguite da APR che metteranno a confronto differenti stagionature di Parmigiano Reggiano e di altri formaggi, abbinando il tutto a vini, birre o sakè. A queste degustazioni potranno partecipare anche i formaggi di aziende non fisicamente presenti ma supporter dell’evento. Tutti potranno vendere i propri prodotti all’interno di un mercato che troverà anche altri piccoli produttori locali e artigiani.

Durante l’evento saranno presenti stand gastronomici per pranzo e cena, sia sabato che domenica. Sabato sera e domenica sera concerti e spettacoli dal vivo.

La parte culinaria sarà anche supportata da uno spettacolo di cucina in piazza, dove un’attività ristorativa del territorio realizzerà , in via dimostrativa, una ricetta con il formaggio come protagonista.

Non mancherà l’informazione, anche grazie ad un piccolo convegno in cui si tratteranno alcuni temi (ad esempio lo spopolamento in Appennino) e soprattutto si cercherà di offrire delle soluzioni o perlomeno degli spunti di riflessione.

Informazioni e prenotazioni: info@prolococasteldicasio.com; fattorialapulcina@gmail.com Marco 3405625371