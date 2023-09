Torna l’amata rassegna “In un’ora al BLA”

Prende il via domenica 1° ottobre la seconda edizione di “In un’ora al Bla”, programma di appuntamenti sulla letteratura proposto dal Comune fioranese in collaborazione con l’Associazione Lumen. Quattro date tutte alle ore 18.30 e dedicate a protagonisti di libri, grandi autrici e autori, misteri e avventure. La trama degli incontri, della durata di un’ora, è intessuta da docenti universitari che a competenza e passione aggiungono una lettura originale sul tema.

Il primo incontro, che ha come protagonista “Paolo Monelli: alpino, letterato, buongustaio” – l’intellettuale fioranese a cui è dedicata la biblioteca – è curato da Fabio Marri (Università di Bologna) e inserito nell’ambito delle iniziative per il compleanno del BLA.

Riccardo Stracuzzi dell’Università di Bologna è la voce narrante del secondo appuntamento in programma per mercoledì 18 ottobre e intitolato “Il personaggio Montalbano: poliziesco, commedia e immaginario”: un incontro dedicato al famoso commissario di Vigata e al suo autore, Camilleri, che tra poliziesco, commedia e immaginario televisivo è ormai una vera icona. Venerdì 27 ottobre si prosegue con Virginia Woolf, un incontro a cura di Diego Saglia (Università di Parma) che suggerisce una rosa di tracce e piste per confrontarsi con i temi, le problematiche e la tecnica narrativa del romanzo “Al faro” tra le opere più celebri della stagione modernista che continua a segnare la contemporaneità̀ letteraria. “Georges Simenon, Maigret e oltre” è il titolo dell’ultimo appuntamento curato da Licia Reggiani, che si sofferma sull’inventore del popolare commissario, ma anche autore dei celebri romans durs in una produzione che supera le 450 opere di narrativa, i 117 romanzi di altro genere, i 37 pseudonimi e gli infiniti articoli.

Ingresso libero e gratuito. Per info: 0536/833403 oppure biblioteca@fiorano.it