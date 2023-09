Tolkien Music Festival: esordio a Mirandola per l’evento musicale dedicato al creatore de “Il Signore degli Anelli”

Riscoprire la Terra di Mezzo, la Compagnia dell’anello, Gandalf, Frodo e Aragorn. Rivivere il capolavoro “Il Signore degli Anelli” in un contesto ideale. La possibilità di immedesimarsi per grandi e piccoli nelle avventure narrate da Tolkien. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, presso il Parco “La Favorita”, affascinante gioiello naturale nel cuore di Mirandola, avrà luogo la 1^ edizione del “Tolkien Music Festival”, evento che si preannuncia essere un punto di riferimento culturale e ludico per la città.

Si tratta del primo Festival di carattere musicale in Italia dedicato allo scrittore John Ronald Reuel Tolkien, padre della letteratura fantasy, di cui ricorrono quest’anno i cinquant’anni dalla scomparsa. Tolkien è stato, tra gli anni ’30 e ’40 del secolo scorso, colui che ideò l’ambientazione del Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Il Silmarillion, opere tramite le quali diede vita ad un vero e proprio mondo, dettagliato in ogni sua parte, creando un filone letterario che oggi viene denominato “high fantasy”. Il Festival vuole ricordare uno scrittore che ha saputo porre in risalto temi quali il rapporto dell’uomo con la natura in cui vive ed il rispetto per essa, il valore dell’amicizia, dell’accettazione e della fiducia in sé stessi e negli altri. L’Associazione “Amici della Musica APS” di Mirandola ha al suo attivo quasi quarant’anni di organizzazione di concerti e attività nel campo della musica classica e lirica, e quest’anno si è voluta cimentare nel grande progetto di creazione di un vero e proprio baricentro di produzione artistica legata a Tolkien, in campo musicale, letterario e delle arti figurative. Tramite la diffusione di appositi bandi, il Tolkien Music Festival ha raccolto ad ora più di 200 opere (racconti, illustrazioni, brani musicali, ecc.), molte delle quali saranno valorizzate e rappresentate durante l’evento.

Lucio Carpani, direttore artistico del Festival, spiega: “E’ ormai quasi un anno che lavoriamo costantemente su questo progetto con l’intento di creare qualcosa di veramente originale a Mirandola, qualcosa di cui credo abbiamo realmente bisogno: una festa a contatto con la natura, con la musica protagonista ma accanto ad essa una serie di attività e dove tutto sarà ispirato ad una delle più grande saghe letterarie di tutti i tempi, nella quale si miscelano epicità, drammaticità, intensità emotiva, dove forte è il valore della fiducia, dell’amicizia, della speranza. Quello creato da Tolkien è un mondo che vogliamo davvero vivere e vedere con i nostri occhi, accanto a casa nostra… e così sarà in questi due giorni di divertimento e fantasia”.

Ma cosa ci sarà al Festival? Concerti, spettacoli dal vivo, laboratori e attività per giovani e adulti immerse nella natura, ristorazione con menu a tema a cura di La Pinta Pub & Grill, mercatino tematico, allestimento a tema, cosplayer e molte attività. Tra le principali vi sono: giochi di ruolo, laboratori di canto, recitazione, lingua elfica e teatro. Tanta attenzione è stata posta ai piccoli visitatori, che potranno prendere parte ad animazioni in costume (vestendo letteralmente i panni degli eroi), battesimi della sella (equitazione), laboratori di falegnameria, attività di disegno e di lettura, e molte altre sorprese!

Con ospiti e artisti di fama internazionale, la musica sarà la protagonista e potente strumento di unione per la comunità: numerosi gli artisti, che porteranno sul palcoscenico spettacolo ispirati al Signore degli Anelli. Centrale nel Festival sarà l’opera di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, tramite adozione di misure specifiche orientate alla sostenibilità e il basso impatto ambientale.

L’evento è realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Mirandola ed è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, con il contributo di Aimag, Lapam, CPL, Lions Club di Mirandola, Macelleria Malpighi Stefano e Conoscenza Condivisa. Numerosi i collaboratori, come Società Tolkeniana Italiana, Accademia Musicale del Frignano, Plesio Casa Editrice, Club Multiverso APS, Pensopositivo ODV, Greisinger Museum, Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Provincia di Modena ODV, Avis Comunale di Mirandola ODV, Associazione Amici della Consulta APS, Consulta del Volontariato di Mirandola, Cooperativa “La Zèrla” di Mirandola, Gruppo Teatrale La Zattera di Concordia, Compagnia Teatrale FataMorgana di Mirandola, Fondazione Scuola di Musica “C e G. Andreoli, Club TreEmme, Radio Pico media partner.

“La Musica e la cultura rimangono due elementi caratteristici dell’offerta alla cittadinanza e al territorio nel corso del nostro mandato – commenta l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – L’entusiasmo degli ideatori della manifestazione è stato il catalizzatore per portare a Mirandola un evento che siamo certi catalizzerà l’attenzione di tanti appassionati alla saga de “Il Signore degli Anelli” ma più in generale per gli amanti del genere Fantasy. La nostra Città è pronta per accogliere questo evento con il desiderio di rimanere attrattiva anche per le generazioni più giovani sempre a caccia di spunti e stimoli”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha contribuito alla realizzazione del progetto “Tolkien Music Festival” in quanto la valorizzazione di associazioni culturali, di singoli artisti, di scrittori, musicisti e grafici – ha afferma il Direttore della Fondazione Cosimo Quarta – è uno degli obiettivi che le Fondazioni di origine bancaria hanno, ovvero avvicinare le comunità alle tematiche di interesse culturale artistico e formativo.

Il programma dettagliato del Festival è disponibile sul sito della manifestazione www.tolkienmusicfestival.it, dove si potranno anche avere maggiori informazioni sull’acquisto dei biglietti. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà ugualmente al chiuso, presso il PalaEventi di San Martino Spino.