Scandiano: sindaco e presidente del consiglio comunale circa le dimissioni dei consiglieri Santoro e Maselli

L’amministrazione comunale saluta Patrizia Maselli e Angelo Santoro, consiglieri di opposizione che hanno presentato le dimissioni nelle scorse ore, e li ringrazia per il fondamentale contributo apportato nella dialettica democratica del consiglio comunale di Scandiano.

“Ci salutano i due candidati sindaco con cui ho vissuto la campagna elettorale del 2019 – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti -. L’apporto di Patrizia e Angelo è stato fondamentale anche in occasione di scelte molto difficili da condividere, penso in particolare al periodo pandemico, e si è contraddistinto per lealtà e correttezza. Dò il benvenuto a chi è chiamato a sostituirli per questo scorcio finale di attività consiliare e auguro a Patrizia e Angelo le migliori fortune in campo personale, politico e professionale”.

“Ringrazio Patrizia e Angelo per aver portato contributi di alto profilo alle discussioni del consiglio comunale – ha aggiunto il presidente del consiglio comunale Paolo Meglioli – e per avere interpretato il ruolo con responsabilità e senso delle istituzioni”.