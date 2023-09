Reggio Emilia: minore sottoposto a controllo, trovato con tre coltelli nello zaino

Si aggirava a piedi, su Viale Umberto con fare sospetto, allora veniva sottoposto a controllo da parte dei militari di una pattuglia del Nucleo radiomobile di Reggio Emilia. Il giovane, 17enne, veniva così trovato in possesso di tre coltelli della lunghezza complessiva di 20, 26 e 37 cm, oltre che di quasi un grammo di sostanza stupefacente tipo hashish, per il quale veniva segnalato all’ufficio Territoriale del Governo per detenzione di stupefacenti. I militari procedevano al sequestro dei coltelli e dello stupefacente.

Con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna il 17enne residente nel reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto venerdì scorso, 22 settembre, alle ore 00:15 circa, quando i militari di un equipaggio della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, notavano un giovane con atteggiamento sospetto, e procedevano al controllo e alla sua identificazione. Mentre procedevano al controllo dei documenti, chiedevano al giovane se detenesse dello stupefacente e, ad esplicita richiesta, lo stesso consegnava spontaneamente quasi un grammo di hashish che occultava all’interno del suo zaino, in involucro in cellophane. Approfonditi i controlli, i carabinieri rinvenivano anche tre coltelli, nello specifico: 1 coltello in acciaio da combattimento marchio JKR Strainless Steel della lunghezza complessiva di 37 cm, 1 coltello in acciaio da sopravvivenza marchio Elite Force 440A della lunghezza complessiva di 26 cm ed 1 coltello in acciaio a serramanico marchio Boker Magnum della lunghezza complessiva di 20 cm, che il minore deteneva sempre nello zaino in suo possesso.

