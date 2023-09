Reggio Emilia, grave incidente nella notte sulla A1: camion esce di strada e finisce nel sottopasso

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte intorno alle 1:30 al km 131 sud dell’ autostrada A1, all’altezza di Cavazzoli. Nella collisione tra un camion ed un’auto, l’autotreno è uscito di strada finendo nel sottopasso di via Malatesta. Incastrato nell’abitacolo ed estratto dai Vigili del fuoco, l’autista del camion – un uomo di 54 anni – è stato trasportato in codice di massima gravità all’Ospedale di Reggio Emilia. Solo lievi ferite per gli occupanti l’autovettura: due ragazzi di 18 e 24 anni.