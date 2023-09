Piazza Matteotti in festa sabato a Modena per il MoMo

Sabato 30 settembre, dalle 17 alle 19 il MoMo riapre le porte alla città con un open day di festa che animerà anche piazza Matteotti dove saranno allestiti laboratori di arte musica e teatro.

Negli spazi interni del centro educativo, che fa parte della rete dei Servizi Integrativi per l’infanzia del Comune di Modena, saranno allestiti contesti scientifici e culinari per mostrare e far assaporare ai visitatori i progetti e le modalità di conduzione dei laboratori di cucina e di scienze che si svolgono solitamente nel Centro educativo. S’intende in tal modo proporre una rappresentazione “viva” e coinvolgente dei percorsi svolti e dei possibili mondi ancora da esplorare durante i laboratori che saranno attivati quest’anno. Inoltre, nel Teatro del MoMo verrà allestito uno spazio dedicato allo svolgimento dei compiti “CompitiaMo.Mo” che è uno dei servizi gratuiti più utilizzato e amato dai giovani utenti, bambini della scuola primaria e ragazzi della secondaria di primo grado che si trovano per svolgere i compiti insieme, supervisionati da un adulto.

Accanto a quelle in programma nei locali del Centro, le attività di festa per la riapertura di Momo si svolgeranno anche in piazza Matteotti con una mostra esposizione che intende presentare le varie opportunità che il Centro MoMo offre gratuitamente nel corso dell’anno scolastico. In piazza saranno allestiti un laboratorio di Musica e Teatro e un altro di Arte. Gli esperti predisporranno contesti laboratoriali aperti, dove i bambini, ma non solo, potranno avvicinarsi ai vari linguaggi espressivi in autonomia, sperimentando strumenti musicali, paesaggi sonori, tecniche teatrali e grafico pittoriche.

Infine, sulla scalinata che conduce in via del Taglio, sarà riaperto il laboratorio di Street Art “Le Scale” rivolto agli adolescenti con l’auspicio che partecipino con entusiasmo come la scorsa primavera.

I SERVIZI INTEGRATIVI PER GIOCARE E INCONTRARSI

Con la ripresa delle attività scolastiche ed educative nel corso del mese di settembre hanno riaperto anche i Servizi integrativi del Comune di Modena. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle famiglie e ai bambini, il Settore servizi educativi propone, infatti, servizi integrativi con diverse caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale. Tali servizi, ad accesso gratuito, prevalentemente su prenotazione, prevedono forme di funzionamento diverse, tra le quali la presenza di bambini anche accompagnati dai genitori, nonni.

Il calendario mensile delle iniziative è consultabile sul sito del Comune di Modena (https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-integrativi)

Tante le proposte, differenziate per modalità di fruizione ed età dei piccoli utenti a cui si rivolgono, dislocate inoltre in diverse zone della città. Il Centro per bambini e genitori Polo Barchetta offre Primo Incontro Barchetta (0-12 mesi), Stregatto (1-3 anni) e Brucaliffo (3-6 anni): i vari servizi sono aperti da lunedì a sabato mattina e nei pomeriggi di martedì e mercoledì.

Il Centro per bambini e genitori Polo Triva, parallelamente, offre Sognalibro con esperienze di condivisione della lettura e laboratori e attività di gioco per bambini e genitori: Primo incontro e Giochi tra le righe (0-12 mesi); Bianconiglio e Bianconiglio esploratore (1-3 anni); Storie in valigia (3-6 anni); Arte tra le pagine (6-13 anni). A questi si aggiungono il Centro MoMo, gestito dalla Cooperativa La Lumaca, che sabato 30 settembre festeggia la riapertura e La ludoteca Strapapera, gestita da Arci Modena, situata in via San Giovanni in Bosco 150.

Presso il MoMo ha già ripreso, dal martedì al sabato, il Centro per bambini e Genitori (bambini da 0 a 3 anni) e dal mese di ottobre saranno riattivati i laboratori per bambini e adolescenti, assieme alle proposte per la fascia 3-6 anni. Inoltre, il MoMo continuerà a prevedere giornate di apertura straordinaria, secondo una programmazione consultabile sul sito del Comune( www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-integrativi e sulle pagine social del centro).

Da questa settimana ha riaperto anche la ludoteca Strapapera, uno spazio offerto ai bambini e ragazzi fino ai 18 anni per vivere momenti di gioco e socialità, dove gli adulti che li accompagnano sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nel gioco coi bambini o possono trovare un’opportunità di aggregazione e dialogo. In giorni e fasce orarie diversificate, la ludoteca accoglie bambini e ragazzi da 1 a 18 anni, (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-integrativi/la-strapapera).

I Servizi integrativi del Comune saranno inoltre particolarmente attivi nell’offrire a bambini, ragazzi e genitori attività e laboratori di varia natura durante tutta la settimana in cui Modena sarà teatro dell’evento “Prendersi cura delle nuove generazioni: la scuola va in città” in programma dal 5 al 7 ottobre.