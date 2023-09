In mostra a Maranello le opere di André Che Isse

“La luce delle idee” è la mostra delle opere di André Che Isse proposta allo Spazio Culturale Madonna del Corso di Maranello dal 30 settembre al 7 ottobre. Inaugurazione sabato 30 settembre alle 18 con una performance dell’artista, domenica 1 ottobre apertura straordinaria dalle 10 alle 20, negli altri giorni apertura dalle 18 alle 20.

La mostra propone la produzione artistica in parte inedita di André Che Isse, all’interno degli spazi idonei ad accogliere la luce scaturita dalle opere. Le creazioni di André Che Isse, composte da materiali particolari come corde, cartavelina e papiro ed esaltate dalla retroilluminazione, rappresentano degli oggetti speciali, contenitori eleganti di ispirazione e disciplina, delle opere d’arte valide per un percorso artistico dove l’ancestralità muove sotto l’ispirazione della bellezza.