Ermanno Zanotti rieletto presidente dell’Unione Società Centenarie Modenesi

Si è svolta lunedì 25 settembre a Modena, l’assemblea generale dell’Unione Società Centenarie Modenesi con all’ordine del giorno, fra altri argomenti, l’elezione di presidente e vice. All’unanimità sono stati eletti Ermanno Zanotti (riconfermato presidente) e Giancarlo Iattici (vicepresidente).

L’Unione Società Centenarie Modenesi è stata costituita nel 1996 e ad oggi conta 32 società a livello provinciale: 12 sportive, 11 bande musicali, 5 società operaie di mutuo soccorso, Corale Rossini, Società del Sandrone, Naturalisti e Matematici e Società Medico Chirurgica. L’Unione, che nella prossima primavera, insieme alla Società del Sandrone, avrà sede presso Palazzo Solmi a Modena, è nata per far conoscere queste società che perseguono obiettivi diversi ma hanno valori comuni come la solidarietà e lo stare insieme favorendo il confronto intergenerazionale.

Zanotti è impegnato nel volontariato a 360° anche nella veste di coordinatore provinciale di Telethon, membro del consiglio di amministrazione del Museo della Bilancia di Campogalliano e membro del Comitato Consultivo Misto dell’Ausl.