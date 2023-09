E’ Alessio Vanzini il Presidente della Consulta del Volontariato di Castelfranco Emilia

La rinnovata Consulta del Volontariato di Castelfranco Emilia, riunitasi per la prima volta nei giorni scorsi, ha eletto come Presidente Alessio Vanzini, già coordinatore del Forum Cultura.

La Consulta del volontariato è ora composta da 9 soggetti: due rappresentanti per ognuno dei 4 Forum tematici (Cultura, Sociale, Sport e attività ricreative, Ambiente – Territorio e impegno civile) e un rappresentante del Registro dei volontari singoli, individuato nel corso di un’assemblea annuale.

Uno dei principali compiti della Consulta è quello di favorire il raccordo tra i Forum tematici – ai quali afferiscono oltre 70 Associazioni del territorio – e l’Amministrazione comunale. Il gruppo di lavoro collabora inoltre alla realizzazione dei percorsi di coprogrammazione e coprogettazione promossi dall’Amministrazione comunale, svolgendo una funzione propositiva e partecipa alla redazione dei documenti di programmazione che coinvolgono Enti del Terzo Settore.

“Con l’elezione del Presidente della Consulta del volontariato si chiude il percorso avviato coi forum tematici e si dà così ai volontari singoli e alle associazioni della nostra città uno strumento chiaro per rapportarsi con l’Amministrazione comunale in chiave propositiva e attiva. Grazie a tutte le associazioni che hanno preso parte al lungo percorso e che continueranno a lavorare nei prossimi mesi per la nostra comunità – ha commentato l’Assessora con delega al Volontariato Silvia Cantoni.

La Consulta del volontariato, al pari dei Forum tematici, è un organo permanente, a tempo indeterminato. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dall’Assemblea e durano in carica quattro anni. Alla scadenza dell’incarico possono essere rieletti.

Nella foto, al centro, Alessio Vanzini (maglietta verde) con l’Assessora Silvia Cantoni