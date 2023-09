Al Via a Castelvetro il primo gruppo di lettura della Biblioteca Comunale

Mercoledì 25 ottobre, alle 21, primo appuntamento con il Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Castelvetro, condotto da Letizia Ferri Caselli. Un nuovo progetto che prende vita a Castelvetro con gli spazi della lettura che aprono anche la sera in orari insoliti – dando luogo di incontro, relazione e ritrovo. Un’occasione per (ri)scoprire insieme il valore della lettura e della discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.

I partecipanti al Gruppo di Lettura sono invitati a leggere in privato un libro che di volta in volta viene scelto in comune, per poi condividerne insieme emozioni, osservazioni, analisi e approfondimenti. La pratica dei gruppi di lettura si fonda infatti sulla discussione e il confronto aperto attorno ad uno o più libri scelti e letti dai partecipanti, secondo un calendario di incontri.

“Come funziona un gruppo di lettura? I partecipanti condividono un percorso di letture e si incontrano una volta al mese, la sera, per commentare e confrontarsi sul libro appena letto. La lettura è individuale, la discussione è collettiva. Il percorso, dal titolo Ritratti di famiglie, prevede questi titoli: S. Jackson, Abbiamo sempre vissuto nel castello, J. Austen, Orgoglio e pregiudizio, A.Fine, Lo diciamo a Liddy?, A. Tamigio, Il cognome delle donne, B. Masini, Blu. Un’altra storia di Barbablù, H. James, Ritratto di signora.

Il primo appuntamento con il gruppo di lettura Leggere in Castello è programmato per mercoledì 25 ottobre alle ore 21 e si parlerà di Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson, romanzo scritto nel 1962, ma pubblicato in Italia da Adelphi solo nel 2009. La partecipazione al gruppo avviene tramite iscrizione, è libera e gratuita, e la biblioteca è disponibile, su richiesta, a fornire e cercare le copie dei libri. Si può partecipare al gruppo di lettura anche senza avere letto il libro del mese!

Se leggere è per eccellenza un’attività solitaria, poche cose danno in realtà più soddisfazione della possibilità di parlare di un libro che si è amato o anche, perché no, detestato con qualcuno che l’abbia già letto. Non c’è quindi da stupirsi che ormai da anni siano nati e continuino a crescere i cosiddetti “Gruppi di lettura”, ovvero persone che si ritrovano, scelgono di leggere lo stesso libro per poi parlarne insieme in incontri periodici.