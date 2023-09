Al Parco della Resistenza di Formigine arrivano le unità cinofile

Per la prima volta a Formigine, si terrà da sabato 30 settembre a domenica 1° ottobre “Attacchi di Design”, evento unico nel suo genere, organizzato dall’associazione Simbiosi Odv e dedicato al cane da lavoro.

Nel parco della Resistenza (Villa Gandini), sarà possibile vedere dal vivo le diverse razze e osservarle al lavoro, con i conduttori e i professionisti a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Si terranno 143 simulazioni operative delle unità cinofile ed equestri di forze armate e forze dell’ordine provenienti da tutto il mondo, oltre a 29 laboratori e workshop informativi con Medici Veterinari e altri professionisti di settore.

Tra le numerose iniziative, ci sarà anche un villaggio western a cura della Federazione Fitetrec-Ante, dove i bambini potranno misurarsi in una serie di attività della vita quotidiana del cowboy fino a ricevere l’attestato di “Cowboy per un giorno”.

Tanti gli attori coinvolti nelle due giornate: Esercito Italiano, Aeronautica militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Polizia Locale di Bologna, di Modena, di Sassuolo, dell’Unione Montana Appennino Reggiano, dell’Unione del Frignano, delle Terre di Castelli, Polizia Civile San Marino, Corpo militare Croce Rossa, 525th Military Police Detachment (Military Working Dog, Usa), Bundeswehr (Germania).

Inoltre, il Lions Club International illustrerà il lavoro di addestramento dei cani guida per non vedenti e i cinofili del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) faranno simulazioni di ricerca in superficie con recupero, stabilizzazione e trasporto del ferito. Ci saranno anche i Detection Dogs Ticino, attivi nella ricerca di sostanze come le tracce ematiche, il Club italiano bovaro delle fiandre, l’Associazione Nazionale Carabinieri con servizio di pattugliamento del parco a cavallo e il nucleo cinofilo per la ricerca in superficie, le Sagf (Unità cinofile da soccorso della Guardia di Finanza) con simulazioni operative di ricerca sotto valanga, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia con simulazioni di ricerca in superficie, la squadra SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana e la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi con dimostrazioni pratiche di addestramento.

Affermano i fondatori dell’associazione Simbiosi Odv, Anna Lorenza Berghella e Andrea Oscar Governatori: “Obiettivi primari di questo evento, giunto alla quarta edizione, è quello di divulgare informazioni corrette sulle buone pratiche cinofile, creare un polo di riferimento internazionale per i professionisti del settore, migliorare l’interazione tra uomo e cane nel rispetto dei principi di benessere animale, educare i più giovani al rispetto dell’ambiente e degli animali, contrastare le fake news che circolano sulle razzi da utilità e difesa. Tutto questo, in un contesto divertente e adatto a tutte le famiglie, oltre che agli appassionati”.